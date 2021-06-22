Захмарна сума: скільки коштуватиме встановлення флагштока у “Топільче”

Всі роботи, які проводяться у парку “Топільче”, пов’язані з облаштуванням найвищого флагштока на Тернопільщині, обійдуться майже у 5 млн. грн.

Таку інформацію подав заступник міського голови Владислав Стемковський.

«Згідно робочого проекту передбачені наступні основні види робіт: монтаж стяготримача, влаштування нового покриття із ФЕМ (фігурні елементи мощення, фактично – тротуарна плитка або бруківка – ред.), відновлення частини існуючого покриття, порушеного під час будівельних робіт, відновлення озеленення. Вартість будівництва складає 4 млн 877 тис. 994 грн», – зазначив Владислав Стемковський у коментарі сайту Терміново.