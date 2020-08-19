У Тернополі спіймали злодія-азербайджанця

Зловмисником виявився раніше неодноразово судимий за майнові злочини громадянин Азербайджану.

До правоохоронців із заявою про крадіжку гаманця звернувся тернополянин. Зі слів чоловіка, обікрали його в одному з ресторанів. Зникли гроші та банківська картка.

-Оперативним шляхом нам вдалося встановити особу зловмисника, – повідомив заступник начальника Тернопільського відділу поліції Сергій Гатанюк. – Причетним до крадіжки виявився раніше судимий за майнові злочини 39-річний громадянин Азербайджану.

Крадій не лише привласнив чужі кошти, а декілька разів на АЗС скористався банківською карткою потерпілого, загалом завдавши збитків на понад дві тисячі гривень.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Дії іноземця кваліфіковано частиною 1 статті 185 ККУ.

Оперативники перевіряють зловмисника на причетність до вчинення інших протиправних діянь.

Відділ комунікації поліції

Тернопільської області

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