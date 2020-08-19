Відійшов у вічність захисник України Руслан Карпець з Тернопільщини

У реанімаційному відділенні м.Кременець відійшов у вічність, в “небесний легіон” Герой, захисник України Руслан Карпець. Про це повідомляє Панфілов Віктор‎.

Руслан Карпець родом із Кременця. Чоловік добровольцем сам пішов у військкомат, щоб поїхати в зону АТО.

З 01.08.2014 служив 128 ОГП окремий гірськопіхотний батальйон, стояли під Дебальцево. Травмувався він 15 вересня 2014 року. Під час обстрілів градами в Дебальцево Руслан отримав сильні поранення. Йому відірвало руку, травмована ліва нога та роздроблена стегнова кістка. Хлопця врятував бронежилет, який йому передав священик. Боєць переніс ряд операцій і довго відновлювався.