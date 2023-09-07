19:02 | 7.09.2023
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Новини Тернополя 

У Тернополі стартувало опитування щодо перенесення Дня міста

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1 вересня українські церкви офіційно перейшли на новоюліанський календар.
У зв’язку з цим, нерухомі свята змістилися на 13 днів, у тому числі Успіння Пресвятої Богородиці, яке збігається з відзначенням Дня міста.
 
Відтак, у міській раді створили опитування щодо перенесення святкування з 28 серпня на 15 серпня.
 
Проголосувати можна за цим посиланням:
https://consult.e-dem.ua/polls/1684?fbclid=IwAR2bvrsJLDReHgtHDlG6vf86IYIJvcLub8SHaizSzPJFfQY3t19vKTpPmfc

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