У Тернополі стартувало опитування щодо перенесення Дня міста

1 вересня українські церкви офіційно перейшли на новоюліанський календар.

У зв’язку з цим, нерухомі свята змістилися на 13 днів, у тому числі Успіння Пресвятої Богородиці, яке збігається з відзначенням Дня міста.



Відтак, у міській раді створили опитування щодо перенесення святкування з 28 серпня на 15 серпня.



Проголосувати можна за цим посиланням:

https://consult.e-dem.ua/polls/1684?fbclid=IwAR2bvrsJLDReHgtHDlG6vf86IYIJvcLub8SHaizSzPJFfQY3t19vKTpPmfc

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