Які рятувальники на Тернопільщині тепер мають “нічні очі”

10 жовтня Борщівському районному відділу Управління ДСНС України у Тернопільській області було урочисто передано тепловізор. Прилад придбано депутатами районної ради в рамках виконання Цільової комплексної програми захисту населення і територій Борщівського району від надзвичайних ситуацій, на 2014-2017 рік.

Очільник пожежно-рятувальної служби району полковник служби цивільного захисту Тарас Рогоза висловив подяку представникам органів влади та місцевого самоврядування за підтримку пожежно-рятувальної служби. «Лише спільними зусиллями, – наголосив він, – ми зможемо гарантувати для наших громадян безпеку та захист від наслідків різного роду надзвичайних подій та ситуацій».

Приймаючи дарунок, він відзначив, що лише у 2016 році рятувальники тричі залучались до пошуків людей, зниклих на території району. Тож придбання тепловізора відтепер дозволить підвищити ефективність при проведенні пошуково-рятувальних робіт в нічний час, адже даний пристрій здатний виявляти об’єкти пошуків на відстані до 1800 м.