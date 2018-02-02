У Тернополі суд покарав серійну злодійку

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області визнав Наталію Х. винною за ч.2 ст. 185 — ч.3 ст. 15 – ч. ч.2 ст. 185 КК України (крадіжка, вчинена повторна та спроба крадіжки), – повідомляє прес-служба відомства.

Як було встановлено судом, у січні 2017 року раніше судима за аналогічні злочини 40-річна Наталя викрала з торгового центру в м. Тернопіль ковдру та плед загальною вартістю 760 грн.

Продовжуючи свою кримінальну діяльність, у червні 2017 року, переконавшись, що за нею ніхто не спостерігає та її дії залишаться не поміченими, обвинувачена викрала з магазину на масиві “Дружба” пакет з продуктами на загальну суму 690 грн.

Крім того, на початку вересня 2017 року обвинувачена викрала з прилеглої території магазину “Опалювальна техніка” у м. Тернополі насос фірми “ЄвроАква”, чим спричинила приватному підприємцю Василю П. матеріальну шкоду на суму 1 тис. 380 грн.

Через декілька днів жінка знову намагалась викрасти з цього ж магазину насос торгової марки “Дельта” вартістю 1 тис. 650 грн., та була помічена і затримана потерпілим.

У судовому засіданні обвинувачена повністю визнала свою провини та уклала угоду про примирення з потерпілими. Суд затвердив укладену угоду та призначив їй остаточне покарання у виді 1 року та 1 місяця обмеження волі.

Вирок набрав законної сили.