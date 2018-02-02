Серіал «Школа»: цікаво, повчально і… з тернопільською ноткою!

На українські телеекрани увірвався серіал «Школа», чи не з перших серій здобувши собі епітет «найрейтинговіший»..

Як запевняють його творці, формат “Школи” — власна розробка продакшну на замовлення телеканалу “1+1”. Для написання сценарію авторами були використані реальні історії з життя учнів випускних класів, розказані їхніми батьками. Україномовний серіал описує життя сучасної школи та непрості стосунки учнів і викладачів. Автори серіалу багато уваги приділяють актуальним проблемам школярів, з якими вони стикаються під час підліткового періоду: “буллінг” однолітків (цькування, агресивне переслідування однієї дитини іншими), нерозуміння в родині, хабарі вчителям та інтриги. Діти в «Школі» — типові українські школярі, які дорослішають, стикаються з викликами на новому етапі життя та намагаються знайти відповіді на запитання, як стати популярним, як завоювати любов однокласників, як побудувати стосунки з батьками.

«Ідея проекту про школу вже давно народжувалась у стінах “1+1 Продакшн”, але саме тепер ми знайшли спосіб розказати цю історію сучасно й актуально. Картинка серіалу максимально реалістична, адже у “Школі” усе, як у житті. Життя підлітків, яке ми покажемо у стрічці, часто приховане від заклопотаних батьків. Соціальні мережі – невід’ємна частина життя молоді, і ми не могли їх оминути. Саме в них підлітки з’ясовують стосунки та влаштовують змагання, хто крутіший, а “буллінг” у соцмережах стає причиною приниження багатьох підлітків. Саме так сталося і з донькою нашої головної героїні Каті, яка навіть не здогадувалась про проблеми власної дитини. Жінка намагається налагодити стосунки з донькою, але у той самий момент в її особистому житті стаються зміни”, — розповідає на tsn.ua креативний продюсер серіалу Ксенія Чорна.

Усе, що ви хотіли знати про «школярів»

Саундтреком до серіалу “Школа” стала пісня українського гурту «Антитіла» – “Tам, де ми є”, головні ролі в серіалі виконують актори Яна Андрєєва, Микита Вакулюк, Ліза Василенко, Олександр Петренко, Вероніка Кудашова, Анна Трінчер, Карина Чернявська, Олег Виговський та Богдан Осадчук.

Популярні Інста-блогери і молоді симпатичні актори на своєму досвіді пережили ситуації, показані в серіалі. І слава не змусила себе довго чекати: хлопці та дівчата вже отримують тисячі повідомлень у соціальних мережах, лайків, відгуків та коментарів. «Комсомольська правда в Україні» поговорила з ними не тільки про «Школу», а й про нинішнє життя.

Акторці Яні Андрєєвій дісталася роль викладача економіки Каті. Для неї це перша головна роль в кіно, хоча до цього вона вже вісім років пропрацювала на телебаченні, в тому числі і ведучою. «Одного разу випадково побачила, що оголосили кастинг на роль у новому серіалі “1 + 1”, і ризикнула, — розповідає вона. — У мене дуже багато спільного з серіальною Катею — мою дочку теж звуть Веронікою, і я також часто пірнаю з головою в роботу і забуваю про те, що в першу чергу я — мама. Крім того, в шкільні роки я також пережила “буллінг”, бойкоти, переслідування, зміну чотирьох шкіл…»

Викладач англійської — перша головна роль і для актора-початківця та фотомоделі Микити Вакулюка. До “Школи” він уже знімався в невеликих епізодичних ролях, брав участь в зйомках кліпів і реклами.

Єлизавета Василенко — популярний Інста-блогер, до 2014 року працювала моделлю в Японії, Китаї та Кореї. Після першого тижня показу серіалу кількість її підписників зросла ще на 50 тисяч. У серіалі Ліза теж зіграла роль блогера Лоли. Вона — найпопулярніша дівчинка в школі, зустрічається з красенем Пашею (Олександр Петренко) і знімає провокаційні і популярні відео про своє життя. До речі, після знайомства на знімальному майданчику між Лізою і Сашком виникли романтичні почуття, які вони вважають найщирішими і найсправжнішими у своєму житті.

Виконавиця ролі вчительки Каті Яніна Андрєєва коментує: «Можна впевнено сказати, що моє життя змінилося після зйомок у серіалі «Школа». Я не встигаю всім відповідати в соціальних мережах. А коли така можливість випадає, то шанувальники не можуть повірити, що справжня Яна з ними спілкується…»

«Школа» по-тернопільськи

— Тернополянам серіал «Школа» має бути цікавий, зокрема, ще й тим, що в одній із його серій знялася керівник медійної школи «The Best» у Тернополі Тетяна Гнатюк-Фірташ. «НОВА…» розпитала пані Тетяну про її досвід зйомок.

— У жовтні я взяла участь у зйомках проекту “Міняю жінку” (побачити випуск програми за моєю участю можна буде на телеканалі «1+1» уже незабаром), — розповідає пані Тетяна. — У зв’язку з домовленістю з телеканалом я не можу розголошувати усіх деталей проекту до його виходу в ефір, проте для тернополян трохи привідкрию завісу таємничості… Під час зйомок за певних обставин я і потрапила на знімальний майданчик серіалу «Школа». У мене була коротенька епізодична роль, адже моєю метою було не зіграти у кіно, а побачити увесь процес зйомок. Актори серіалу молоді, позитивні, щирі хлопці та дівчата, тому атмосфера була дружня і привітна. Я як керівник медійної школи задавала багато запитань продюсеру та режисеру з приводу зйомок.

Звичайно ж, я дивлюсь серіал: не можу його не дивитись, адже це роблять усі без винятку учні моєї школи і навчального центру. На початку занять вони активно обговорюють усі «шкільні» події та перипетії, тому потрібно завжди бути “у темі”. Я вважаю, що цей серіал — справжній прорив в українській кіноіндустрії. Нові обличчя, актуальні теми, мегапозитив — це все те, що до вподоби сучасній молоді. Крім того, кінострічка має повчальний характер. Нині наша школа теж завершує зйомки молодіжного фільму і, чесно кажучи, написавши сценарій, я теж хотіла назвати його «Школа». Вочевидь, усе, що відбувається в житті, не випадково… (Сміється — авт.). Назва нашого фільму — ще наразі секрет, але запевняю вас, що він буде не менш цікавим, аніж «Школа». Тим паче, наша медійна школа з нового року займається випуском нових розважально-пізнавальних проектів, які будуть пов’язані зі школою. Зйомки програм будуть відбуватися у всіх школах Тернополя (за підтримки місцевого управління освіти), у зйомках будуть задіяні не тільки учні, а й викладачі. Програми плануємо транслювати на одному із національних телеканалів.