У Тернополі триває опитування щодо перейменування вул. Бережанської на честь Героя України Сергія Короля

До 17 листопада жителі Тернополя можуть взяти участь в опитуванні щодо перейменування вулиці Бережанської на честь Героя України Сергія Короля. Опитування доступне на новому електронному сервісі «е-Тернопіль. Портал мешканця» та у мобільному додатку «е-Тернопіль».

Відповідне опитування створено, враховуючи звернення, яке надійшло до Тернопільської міської ради, від командування військових частин А7170, А7033 та родичів загиблого Героя України щодо перейменування вул. Бережанської у Тернополі на честь Сергія Короля. Захисник – капітан 105-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України, мешканець міста Тернополя, Герой України, який віддав своє життя за державний суверенітет та територіальну цілісність України.

Опитування триватиме до 17 листопада, і всі охочі можуть висловити свою думку онлайн через розділ «Е-демократія» на порталі за посиланням https://e-ternopil.gov.ua/e-democracy/survey. Взяти участь можуть також користувачі мобільного застосунку «е-Тернопіль». Для цього необхідно оновити застосунок.

Нагадаємо, «е-Тернопіль» дозволяє не лише брати участь в опитуваннях, а й замовляти міські послуги онлайн, подавати звернення та запити, що значно спрощує взаємодію з органами місцевої влади.