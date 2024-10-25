Тарас Герман вже понад два роки займається евакуацією загиблих бійців з прифронтових територій. З 2014 року Тарас активно волонтерив. Впродовж усіх 10 років війни він регулярно привозив гуманітарні вантажі на Донеччину та Луганщину.

«То була зовсім інша війна. На початку було потрібне все. Ми купували навіть шкарпетки», — пригадує початок війни Тарас Герман.

З 2022 Тарас активно допомагав підрозділам, які знаходилися в Бахмуті та навколишніх селах та містах. Саме тоді почав допомагати з евакуацією тіл загиблих військових. Згодом Тарас доєднався до Сил Оборони. Він займається складною роботою: будує морги та вивозить тіла загиблих бійців.

«У мене було до війни інше життя. Я працював в «Бастері». Це команда людей, яка займається звуковим супроводом, а також організацією різних івентів. Так склалося, що зараз майже всі ми займаємося евакуацією загиблих та будівництвом моргів», — каже Тарас Герман.

На Донеччині з Тарасом Германом про евакуацію загиблих військових поспілкувався з кореспонденткою «Східного Варіанту» Христею Луцик.