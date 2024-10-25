На Тернопільщині водій, який зіштовхнувся з комбайном, може сісти на вісім років
На Тернопільщині водій, який спричинив ДТП зі смертельними наслідками, постане перед судом. Повдомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області.
За порушення правил дорожнього руху, що спричинили смерть одного з пасажирів і тілесні ушкодження іншого, у суді відповідатиме водій автомобіля ЗАЗ ТF69YO. Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП в Тернопільській області завершили досудове розслідування.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася у жовтні 2023 року. У ході слідства стало відомо, що фігурант, рухаючись зі сторони Чорткова в напрямку м. Заліщики, у селі Нагірянка не врахував дорожньої ситуації та допустив зіткнення із зернозбиральним комбайном CLAAS LEXION 600.
Внаслідок удару 60-річний пасажир легкового авто від отриманих травм загинув на місці пригоди. Ще одного пасажира та водія з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості госпіталізували до лікарні.
Провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України поліцейські скерували до суду. За скоєне кермувальнику загрожує до восьми років позбавлення волі.