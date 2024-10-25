На Тернопільщині водій, який зіштовхнувся з комбайном, може сісти на вісім років

За порушення правил дорожнього руху, що спричинили смерть одного з пасажирів і тілесні ушкодження іншого, у суді відповідатиме водій автомобіля ЗАЗ ТF69YO. Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП в Тернопільській області завершили досудове розслідування.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася у жовтні 2023 року. У ході слідства стало відомо, що фігурант, рухаючись зі сторони Чорткова в напрямку м. Заліщики, у селі Нагірянка не врахував дорожньої ситуації та допустив зіткнення із зернозбиральним комбайном CLAAS LEXION 600.

Внаслідок удару 60-річний пасажир легкового авто від отриманих травм загинув на місці пригоди. Ще одного пасажира та водія з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості госпіталізували до лікарні.

Провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України поліцейські скерували до суду. За скоєне кермувальнику загрожує до восьми років позбавлення волі.