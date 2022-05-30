У Тернополі міська влада займається геноцидом… дерев

У Тернополі постійно піднімається питання екологічного геноциду з боку влади відносно зелених насаджень.

Це черговий випадок знищення 11 великих дерев на прибудинкової території будинку №13 по вул. Слівенської під автостоянку.

Владою запроваджено системне знищення зелених зон по усіх напрямах – парки, сквери, прибудинкові території, газони.

Фактично влада міста перетворила себе у каральний орган всіх зелених насаджень міста, а фактично людей. Тернопіль перетворюється на цвинтар парків, скверів, всіх зелених насаджень.

Чому це відбувається?

Міська влада за часів п. Надала не визнала пріоритетом розвитку Тернополя адаптації зелених насаджень до тенденції розвитку Тернополя.

Наприклад – чому у Тернополі немає жодної автостоянки сучасної – 5 поверхів під землю і 9 поверхів над землею (для прикладу).

Чому не проведена інвентаризація зелених насаджень?

Таких чому дуже багато.

Спробуємо ще раз звернути увагу мера міста Сергія Віталійовича на проблему. Що можна зробити реально для зменшення втрат:

– Визначити зелені зони недоторканими через їх інвентаризацію.

– Думка окремих мешканців будинку не має бути вирішальною для прийняття рішення щодо облаштування автостоянки і видалення дерев.

– Робити проекти автостоянок з максимальним збереженням дерев.

– Вікові дерева 50 – 100 років зробити пам’ятками садово паркового мистецтва.

– Міський раді придбати машину для пересаджування великих дерев. Ніде у європейських країнах так варварськи не відносяться до дерев. Там у випадку потреби витрачають великі кошти на їх пересаджування та збереження. Такими вчинками влада демонструє рівень своїй культури та відсутність духовних цінностей.

– Оприлюднювати проекти створення автостоянок і інших об’єктів у зелених зонах заздалегідь.

До мешканців міста – не будьте байдужими до таких питань, бо це у першу чергу стосується умов нашого життя.

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