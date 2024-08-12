Сергій Притула продасть шаблю олімпійської чемпіонки Ольги Харлан

Шаблю олімпійської чемпіонки Ольги Харлан виставлять на благодійному аукціоні, який організовує фонд Сергія Притули.



Зібрані кошти підуть на закупівлю автоматизованих турелей «ШаБля». Поборотися за приз від олімпійської чемпіонки можна буде 15 серпня о 19:00.



Також за донат від 200 гривень на «банку» можна взяти участь у розіграші прапора з автографом Харлан. А власник найбільшої пожертви зможе особисто зустрітися із фехтувальницею.

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