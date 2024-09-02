У Тернополі в нічний час продають алкоголь

Реагуючи на численні скарги громадян до управління муніципальної інспекції та правоохоронних органів про розпиття невідомими особами алкогольних напоїв у дворах, на дитячих майданчиках та парках у нічний час, посилено роботу управління муніципальної інспекції з виявлення та фіксації продажу алкоголю у торгівельних мережах міста. Відповідно до рішення Тернопільської міської ради, продаж алкоголю заборонений у період з 22:00 год до 08:00 год.

Так, 29 серпня під час проведення обстеження інспекторами управління спільно з працівниками Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області виявлено 1 випадок реалізації алкогольних напоїв у супермаркеті, на вулиці Максима Кривоноса.

За фактом порушення складено адміністративний протокол за ч.2 ст.156 КУпАП, який буде передано на розгляд до уповноважених органів, з метою накладення адміністративного стягнення у виді штрафу в розмірі від 6800 грн. до 13600 грн.

Звертаємо увагу, якщо ви стали свідком фактів продажу алкогольних напоїв в заборонений час, просимо повідомляти про це в управління муніципальної інспекції для реагування за номерами телефонів: +38 067 447 32 78 або на (Viber).