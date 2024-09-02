Міноборони повернуло у власність 130 га землі в Тернопільській області

Міністерство оборони України повернуло собі ділянку площею 130 га в Тернопільській області, яку вже понад 10 років ви користували не за призначенням.

У відомстві пояснюють, що у 1961 році ця територія була виділена військовому відомству для використання як полігон. Однак з 2013 року там почала проводити свою господарську діяльність одна з державних організацій.

За результатами тривалих судових спорів у 2021 році Міноборони підтвердило свої права на цю ділянку та перешкоди на користування нею мали бути усунуті.

Проте попри рішення суду навіть після повномасштабного вторгнення росії на території військового містечка продовжувалась діяльність сторонніх осіб.

А втім, за поданням Міністерства оборони, Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру повернула землі орієнтовною вартістю 16 млн грн у користування оборонного відомства.