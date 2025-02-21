Таксист віз зниклу 16-річну дівчину до Львова: тернопільські патрульні її зупинили

У Підволочиську патрульні отримали орієнтування від колег із Черкаської області про зниклу 16-річну дівчину, яка могла пересуватися невідомим транспортом у напрямку Тернополя.

Інформацію одразу передали всім екіпажам. Уже за короткий час на автодорозі М-09 Тернопіль — Львів — Рава-Руська поліцейські зупинили автомобіль Renault із черкаською реєстрацією. В салоні перебувала пасажирка, схожа на зниклу.

Водій, який працює таксистом, пояснив, що не знайомий із дівчиною і везе її до Львова, де її нібито мають зустріти родичі.

Однак сама дівчина не змогла пояснити, чому залишила дім, і не відповідала на дзвінки рідних. Поліцейські доставили її до відділу поліції для з’ясування всіх обставин і повідомили колег із Черкащини.

Правоохоронці закликають батьків більше спілкуватися зі своїми дітьми, проявляти довіру та підтримку, адже це може стати ключем до їхньої безпеки.