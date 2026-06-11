У Тернополі від 11 червня відновлено теплохідні рейси до Дальнього пляжу

Із початком купального сезону теплоходи «Ян-Амор Тарновський» та «Капітан Парій» відновлюють зупинку на причалі біля Дальнього пляжу. Скористатися послугою можна вже від сьогодні, 11 червня.

Про намір вийти на причалі біля Дальнього пляжу потрібно попередити матросів перед посадкою на теплохід. Зупинку здійснюватимуть, якщо на пляжі виходитимуть щонайменше троє пасажирів.

Нагадаємо, що теплоходи працюють щодня за сприятливої погоди з 11:00 і до настання темної пори доби. Останній рейс до Дальнього пляжу виконуватимуть за годину до заходу сонця.

Вартість проїзду в одну сторону – до пляжу чи назад – становить 100 гривень для дорослих та 50 гривень для дітей віком від 6 до 11 років. Для членів сімей загиблих військових проїзд безкоштовний.