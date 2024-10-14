У Тернополі відбудеться благодійний концерт «Культурна мобілізація»

Микола Шпаковський – військовослужбовець 420-го окремого стрілецького батальйону 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша зараз перебуває вдома у відпустці і вирішив зібрати разом всіх своїх друзів для спільного виступу.

На цьому заході ви зможете насолодитися добірною поезією та музикою гуртів “Хвилі” та “Шафа шамана”, а також долучитися до збору на дрони для 68-ї бригади, яка зараз воює на Покровському напрямку.

На культурному дійстві також відбудеться благодійний аукціон, на якому Ви зможете придбати розмальовані гільзи Богдана Боденчука, а також скетчбуки, книжки і торби від бренду “Сумна вівця”.

Квитки – https://secure.wayforpay.com/payment/Kultyrnamobilizacia

Допоможіть військовим 68-ї окремої єгерської бригади.

Ціль: 150 000 ₴

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