У Тернополі відбудеться прем’єра документальної стрічки “93: Бій за Україну”



18 грудня в Тернополі о 10:00 в рамках ІІ всеукраїнськог форуму “КіноХвиля”, в “Палаці Кіно”, вул. Івана Франка 8, відбудеться прем’єра документальної стрічки “93: Бій за Україну”

Фільм тернополянам представлять його автор Вадим Вейді, який народився та виріс в Тернополі, а з початку агресії росії, разом з режисером стрічки Лідією Гужвою вирушили спочатку в Крим, а згодом і на схід України, де все побачене знімали на відеокамеру, робивши документальні відео-сюжети про російсько-Українську гібридну війну.

В 2015-2017 роках Вадим служив у складі 93-ї окремої гвардійської механізованої бригади, де й зявилась ідея створити картину.

Фільм розповідає про звитяжний шлях Українського війська з березня по листопад 2014 року, на прикладі 93-ї окремої гвардійської механізованої бригади, яка з перших днів гібридної війни виступила на захист Батьківщини, та відіграла провідну роль в боротьбі за територіальну цілісність, державний суверенітет і незалежність України.

Це – розповіді військовослужбовців 93-ї бригади про героїчний шлях з’єднань, практично на всій лінії зіткнення проти російської навали.

Починаючи з березня 2014 року 93-тя бригада почала виконувати бойові завдання на Сході нашої країни, вирушивши на прикриття державного кордону на півночі Луганщини.

Далі бійці бригади звільнили населені пункти на Дебальцевському та Донецькому напрямках, в тому числі Карлівку, Піски та Авдіївку.

В фільмі показано й трагічні події Іловайська, де батальйонно-тактична група 93-ї ОМБр була знищена, але не переможена.

Завершується розповідь осінньою обороною Донецького летовища, за яку воїни 93-ї бригади та інші бійці отримали від ворога вже легендарну назву – Кіборги.

Все це тернополяни зможуть побачити на власні очі й почути від безпосередніх учасників подій у фільмі “93: бій за Україну”.

Вхід вільний