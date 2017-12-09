Голова обласної ради з подарунками відвідав дітей із особливими потребами

Напередодні Дня святого Миколая та з нагоди Міжнародного Дня людей з інвалідністю, дітей з особливими потребами у Мельнице-Подільському обласному дитячому будинку-інтернаті відвідав голова обласної ради Віктор Овчарук та директор департаменту соціального захисту населення Вадим Боярський.

«Вихованці інтернату належать до категорії дітей з особливими потребами. Через свої хвороби та вади діти не можуть сприймати світ таким, яким він є насправді. Помітно, що працівники інтернату докладають багатьох зусиль, щоб наповнити життя дітей світлом, теплом, щоб діти були доглянуті, активні, веселі, щоб жили в затишних приміщеннях, щоб розвивали свої здібності. Результати ваших старань ми помічаємо з того, як оновлюється приміщення інтернату, працю, яку вкладаєте у розвиток дітей, побачили сьогодні на сцені. Щиро дякуємо вам за надання діткам щоденної підтримки й допомоги – це реальний вияв милосердя, людяності та любові до ближнього», – звернувся до працівників Віктор Овчарук.

Після святкового концерту, участь в якому взяли вихованці інтернату, очільник області передав для потреб інтернату оргтехніку, а дітям – солодкі подарунки:

«Дорогі діти, у цьому житті виживає той, хто сильний духом, а не тілом. Низько кланяємося всім вам за вашу силу волі та витримку, за вашу безмежну любов до життя. Дай Боже, щоб здійснилися всі ваші мрії та всі ваші задуми. Нехай кожен день у цьому світі буде для вас світлим і радісним, наповненим любов’ю та миром».