10:48 | 25.08.2023
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У Тернополі відбулося спецпогашення поштової марки під назвою “Україна-мати”

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

До 32-ї річниці незалежності України Укрпошта випустила нову марку під назвою “Україна-мати”.

У Тернополі відбулось спецпогашення, участь в якому взяв заступник начальника Тернопільської ОВА Віктор Устенко.

Авторкою художньої інтерпретації стала Зінаїда Кубар. Мисткиня зобразила монумент “Батьківщина-мати” з українським гербом на щиті та червоним намистом на шиї. Позаду монументу зображена мапа України.

Окрім марок, Укрпошта випустила конверт “Перший день”, немаркований художній конверт, художні листівки, а також набір магнітів. Тираж марок 600 тисяч примірників.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *