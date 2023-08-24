У Тернополі відбулося спецпогашення поштової марки під назвою “Україна-мати”

До 32-ї річниці незалежності України Укрпошта випустила нову марку під назвою “Україна-мати”.

У Тернополі відбулось спецпогашення, участь в якому взяв заступник начальника Тернопільської ОВА Віктор Устенко.

Авторкою художньої інтерпретації стала Зінаїда Кубар. Мисткиня зобразила монумент “Батьківщина-мати” з українським гербом на щиті та червоним намистом на шиї. Позаду монументу зображена мапа України.

Окрім марок, Укрпошта випустила конверт “Перший день”, немаркований художній конверт, художні листівки, а також набір магнітів. Тираж марок 600 тисяч примірників.