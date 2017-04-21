У Тернополі відбувся історичний квест «Tarnopol 477»

У Тернополі провели історичний квест «Tarnopol 477», який має мету популяризувати історію міста. Організувала захід територіальна організація партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».

Наскільки добре знає молодь визначні пам’ятки Тернополя, перевірили під час квесту. Було 8 локацій, серед них – пам’ятник Незалежності, Тернопільський замок, пам’ятник Соломії Крушельницькій та інші.

«Оскільки наша молодь обирає переважно пасивний спосіб відпочинку перед телевізором, комп’ютером, ми вирішили поєднати свій відпочинок з цікавим дійством. У нас два історики в команді, думаю гідно представимо свої вищі навчальні заклади», – каже учасниця квесту Ірина Мухіна.

Маршрут квесту «Tarnopol 477» розробила член молодіжного крила Тернопільського осередку партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність», студентка історичного факультету ТНПУ ім. В. Гнатюка Анна Леськів.

«Перша згадка про Тернопіль датується 15 квітня 1540 роком. Народилася ідея з нагоди цієї дати провести квест по визначних місцях міста. Розробили маршрут заходу. Учасники наперед не знали, які завдання на них чекали. Абсолютно усі завдання пов’язані з Тернополем. Такі заходи сприяють і туристичному наповненню. Тому їх можна проводити не тільки для мешканців, а й для гостей міста», – розповіла Анна Леськів.

У заході брали участь 6 команд. З кожного університету міста була представлена команда. Задання були різні – заспівати пісню «Файне місто Тернопіль», скласти п’ять цікавих та інформативних фраз англійською мовою про Тернопіль та інші.

«Ця акція спрямована на популяризацію історії Тернополя. Ми розуміємо, що потрібно застосовувати сучасні методи вивчення історії. Саме такими заходами хочемо популяризувати історію Тернопілля, нашого міста серед підростаючого покоління та активних молодих людей, які готові в пізнішому часі своєю громадською позицією продовжувати цю ініціативу популяризації історії свого рідного міста», – зазначив керівник секретаріату Тернопільської територіальної організації Партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Володимир Дзудзило.

Усім учасникам організатори передали сувеніри та сертифікати за участь у квесті. Кожна команда отримала сертифікат на екскурсію тернопільським підземеллям та на безкоштовну гру у боулінг. Перше місце у квесті здобула команда медичного університету.

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