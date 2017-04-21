У наступні два дні у Тернополі співатиме пару сотень хористів

21 квітня о 16.00 год. у Драматичному театрі відбудеться урочисте відкриття міжнародного фестивалю-конкурсу «Я там, де є благословення». Зареєструвалися на цей захід близько 600 учасників, серед яких є колективи з Польщі, Нігерії та Замбії. Найбільше колективів – з України.

У номінації малі вокальні форми зареєструвалося 46 учасників, а на виступи хорів – близько 20. Головою журі буде виконавчий директору Національного Заслуженого Академічного українського народного хору України ім. Г.Г Верьовки Ігор Курилів.

Конкурс проходить за підтримки міського голови Сергія Надала.

«Фестиваль духовної пісні вже всьоме відбувається у Тернополі, він став справжньою духовною традицією нашого міста, – зауважив очільник Тернополя. – Без цього фестивалю духовної пісні вже важко уявити Тернопіль, як і без духовності – український народ. Дякую організаторам і духовним наставникам, що долучилися до цього дійства!».

Виступи колективів відбуватимуться у Драматичному театрі та Українському домі «Перемога», а офіційне закриття, гала-концерт та нагородження переможців заплановане у суботу, 22 квітня о 15.00 год. у філармонії.