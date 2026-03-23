У Тернополі відбувся «Книгофест Подоляни»: тисячі відвідувачів та десятки видавництв

21–22 березня у Тернополі відбувся «Книгофест Подоляни», який об’єднав понад 30 провідних видавництв з усієї України, відомих авторів та тисячі читачів.

У межах події Тернопільська обласна бібліотека для дітей представила не лише добірку найоригінальніших дитячих видань, а й унікальний мистецький проєкт — гастрономічний рушник «Гостина з “Енеїдою”», повідомляють у Тернопільській обласній бібліотецідля дітей.

Цей витвір поєднує українські традиції, літературу та сучасні технології. В орнаментах рушника зашифровані QR-коди, які відкривають доступ до 12 відеорецептів страв, описаних у відомій поемі «Енеїда» Івана Котляревського.

Ініціаторами Всеукраїнської естафети «Гостина з “Енеїдою”» стали Національна бібліотека України для дітей, Міжнародний жіночий рух «За сімейні цінності» та фонд «МХП-Громаді».

Локація бібліотеки стала однією з найемоційніших на фестивалі. Відвідувачі мали змогу не лише дізнатися більше про українську літературу, а й скуштувати страви, відтворені за мотивами «Енеїди». Дегустація, організована за участі кондитерської «Цукерка», перетворилася на справжню гастрономічну подорож.

Окрім цього, діти та дорослі активно долучалися до майстер-класів, де створювали тематичні рушники-закладки із переліком страв, зашифрованих у проєкті.

Організатори та учасники заходу відзначають, що «Книгофест Подоляни» став не лише літературною подією, а й простором для творчості, спілкування та популяризації української культури.