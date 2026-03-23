У Заліщицькій громаді запровадили карантин на 60 днів через сказ

У Заліщицькій громаді запровадили карантинні обмеження через підтверджений випадок сказу у бродячої собаки. Рішення ухвалили на засіданні місцевої державної надзвичайної протиепізоотичної комісії.

Карантин триватиме 60 днів і охоплює місто Заліщики та низку населених пунктів громади: Касперівці, Добрівляни, Печорна, Дзвиняч, Дуплиська, Ставки, Зелений Гай, Городок, Бедриківці, Дунів, Виноградне та Торське.

На цей період заборонено вивезення собак і котів за межі неблагополучної території. Також не видаватимуться ветеринарні документи для вивезення тварин за кордон.

Фахівці пояснюють, що зростання випадків сказу пов’язане, зокрема, зі збільшенням популяції диких тварин через обмеження полювання під час воєнного стану. Це підвищує ризики поширення вірусу серед домашніх і безпритульних тварин, а також загрозу для людей.

Мешканців закликають дотримуватися основних правил безпеки:

щорічно вакцинувати собак і котів проти сказу;

утримувати домашніх тварин на прив’язі або у вольєрах;

уникати контактів із безпритульними та дикими тваринами;

повідомляти про випадки агресивної або незвичної поведінки тварин.

У разі укусу або потрапляння слини тварини на шкіру необхідно негайно промити рану великою кількістю води з милом та звернутися до медичного закладу.

Фахівці наголошують: своєчасна вакцинація та обережність допомагають запобігти смертельно небезпечному захворюванню.