16:30 | 4.02.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У Тернополі відбувся турнір з шахів пам’яті Василя-Якова Капустинського

Redaktor 0 Views Прокоментуй!
У Центрі науки Тернополя відбувся турнір з шахів. Змагання присвячені пам’яті полеглого військового Василя-Якова Капустинського. 25-річний воїн загинув на Луганщині 2 лютого 2023 року. Його проєкти продовжують рідні та друзі.

Майже 70 учасників різного віку змагалися у турнірі з шахів, який відбувається в Тернополі. Змагання присвячені пам’яті полеглого військового Василя-Якова Капустинського.

“Білопотіцький цугцванг” — так Василь оголошував, що знає, як завершити партію своєю перемогою.

Сестра військового Василя Капустинського Олеся розповіла, що пам’ятний турнір з шахів проводять вдруге. За її словами, сім’я заклала кошти з державної допомоги у благодійний фонд імені захисника, який займається підтримкою таких заходів.

“Василь багато займався з молоддю, і він справді хотів, щоб це була якась активна діяльність. Тому це, мені здається, чудовий приклад поєднати його улюблену гру, одну залюблену. І разом з тим, щоб люди пам’ятали про нього і дізнавалися. Молодіжний націоналістичний конгрес організовує Чортківську офензиву, присвячену пам’яті Василя, тобто вона щорічно відбувається. Зараз такий час, що, напевно, на цьому все, але звичайно, що хотілося б більше якось розвивати”, — сказала Олеся Капустинська.
 
Опубліковано  

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *