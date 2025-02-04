У Тернополі відбувся турнір з шахів пам’яті Василя-Якова Капустинського

“Білопотіцький цугцванг” — так Василь оголошував, що знає, як завершити партію своєю перемогою.



Сестра військового Василя Капустинського Олеся розповіла, що пам’ятний турнір з шахів проводять вдруге. За її словами, сім’я заклала кошти з державної допомоги у благодійний фонд імені захисника, який займається підтримкою таких заходів.



“Василь багато займався з молоддю, і він справді хотів, щоб це була якась активна діяльність. Тому це, мені здається, чудовий приклад поєднати його улюблену гру, одну залюблену. І разом з тим, щоб люди пам’ятали про нього і дізнавалися. Молодіжний націоналістичний конгрес організовує Чортківську офензиву, присвячену пам’яті Василя, тобто вона щорічно відбувається. Зараз такий час, що, напевно, на цьому все, але звичайно, що хотілося б більше якось розвивати”, — сказала Олеся Капустинська.