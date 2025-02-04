У Тернополі триває видача гуманітарної допомоги для сімей з дітьми
У територіальному центрі соціального обслуговування населення триває видача гуманітарної допомоги для мешканців Тернопільської громади.
Підтримку можуть отримати малозабезпечені та багатодітні сім’ї, родини, в яких виховуються діти з інвалідністю, а також внутрішньо переміщені особи та особи з інвалідністю, що мають дітей віком до 3 років. Допомога надається у вигляді дитячих підгузків та вживаного одягу.
Для отримання необхідно мати копії таких документів:
- паспорт;
- ідентифікаційний код;
- посвідчення або інші підтверджуючі документи;
- довідку про взяття на облік ВПО (за потреби).
Видача відбувається за адресою: м. Тернопіль, вул. Миколи Лисенка, 8-А, 6 кабінет.
За додатковою інформацією звертайтеся за телефоном: 0675305906.