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Новини Тернополя 

У Тернополі триває видача гуманітарної допомоги для сімей з дітьми

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У територіальному центрі соціального обслуговування населення триває видача гуманітарної допомоги для мешканців Тернопільської громади.

Підтримку можуть отримати малозабезпечені та багатодітні сім’ї, родини, в яких виховуються діти з інвалідністю, а також внутрішньо переміщені особи та особи з інвалідністю, що мають дітей віком до 3 років. Допомога надається у вигляді дитячих підгузків та вживаного одягу.

Для отримання необхідно мати копії таких документів:

  •  паспорт;
  •  ідентифікаційний код;
  •  посвідчення або інші підтверджуючі документи;
  •  довідку про взяття на облік ВПО (за потреби).

Видача відбувається за адресою: м. Тернопіль, вул. Миколи Лисенка, 8-А, 6 кабінет.

За додатковою інформацією звертайтеся за телефоном:  0675305906.

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