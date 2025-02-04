У Тернополі триває видача гуманітарної допомоги для сімей з дітьми

У територіальному центрі соціального обслуговування населення триває видача гуманітарної допомоги для мешканців Тернопільської громади.

Підтримку можуть отримати малозабезпечені та багатодітні сім’ї, родини, в яких виховуються діти з інвалідністю, а також внутрішньо переміщені особи та особи з інвалідністю, що мають дітей віком до 3 років. Допомога надається у вигляді дитячих підгузків та вживаного одягу.

Для отримання необхідно мати копії таких документів:

паспорт;

ідентифікаційний код;

посвідчення або інші підтверджуючі документи;

довідку про взяття на облік ВПО (за потреби).

Видача відбувається за адресою: м. Тернопіль, вул. Миколи Лисенка, 8-А, 6 кабінет.

За додатковою інформацією звертайтеся за телефоном: 0675305906.