Яка депутатська фракція є “найстарішою” та “наймолодшою” у тернопільській облраді

Аналітики Центру суспільних досліджень «ПОЛІС» проаналізували середній вік утворених депутатських фракцій політичних партій Тернопільської обласної ради 7 скликання та визначили середній вік депутатського корпусу Тернопільської обласної ради 6-го та 7-го скликань. Такий аналіз був зроблений на основі даних офіційного сайту Центральної виборчої комісії.

Нагадаємо, що депутатська фракція партії «Європейська солідарність» в Тернопільській обласній раді становить 17 депутатів, депутатська фракція партії «Свобода» – 13 депутатів, фракція партії «За майбутнє» в Тернопільській облраді складається із 12 депутатів, по 8 депутатів – у фракціях партій «Слуга народу» та «Батьківщина» та 6 депутатів – у депутатській фракції партії «Довіра» в Тернопільській обласній раді. Загальний склад Тернопільської обласної ради складає 64 депутати.

Отже, середній вік депутатської фракції партії «Свобода» в Тернопільській обласній раді становить 38 років, фракції партії «Слуга народу» – 42 роки , фракції партії «За майбутнє» – 45 років, депутатської фракції партії «Європейська солідарність» становить 48 років, фракції партії «Довіра» – 49 років, а середній вік депутатської фракції партії «Батьківщина» в Тернопільській обласній раді становить 50 років.

Як зазначив директор Центру суспільних досліджень «ПОЛІС» Ігор Процик: “Середній вік депутатського корпусу Тернопільської обласної ради становить 45 років. У порівнянні – середній вік депутатського корпусу Тернопільської обласної ради, попереднього, 6 скликання становив також 45 років.”

Нагадаємо, що наймолодшим депутатом Тернопільської обласної ради є Василь Чашка, обраний від місцевої організації партії «Свобода» , якому 25 років, а найстаршим депутатом обласної ради є Любомир Білик , обраний від партії «Європейська солідарність», якому 67 років.

Також варто зазначити, що згідно проведеного аналізу Центру суспільних досліджень «ПОЛІС», щодо вікового розподілу, то серед 64 депутатів Тернопільської обласної ради, «молодих» депутатів, тобто у віці 18-35 років – 7 депутатів (а це 11% від усього депутатського складу), у віці 36-50 років – 40 депутатів (а це 63 %), у віці 51 рік і старші – 17 депутатів, то становить 26% від усього депутатського корпусу Тернопільської обласної ради.

Відносно «молодою» депутатською фракцією є фракція партії «Свобода», де серед всіх 13 обраних депутатів – у віці від 18 до 35 років є 5 депутатів, що становить 38 % від інших вікових груп депутатів у цій фракції по відношенню до інших партій.

«Найстаршою» депутатською фракцією є фракція партії «Батьківщина», де серед усіх обраних 8 депутатів від цієї партії – 5 депутатів у віці 51 рік і старші, що становить приблизно 63% від депутатів, які віднесені до інших вікових груп серед інших обраних депутатів від партій. Однак варто також зазначити, що серед 17 обраних депутатів від місцевого осередку партії «Європейська солідарність» також є 5 депутатів у віці 51 рік і старші, однак у відсотковому відношенні це становить 29% від депутатів інших вікових груп у цій депутатській фракції.

А депутатською фракцією, де найбільше депутатів у віці 36-50 років є фракція партії «Слуга народу», де серед 8 обраних депутатів – у відповідному віковому діапазоні перебувають 7 депутатів, що становить 88 %.