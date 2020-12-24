12:02 | 24.12.2020
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Вибори 2020 

Яка депутатська фракція є “найстарішою” та “наймолодшою” у тернопільській облраді

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Аналітики Центру суспільних досліджень «ПОЛІС» проаналізували середній вік утворених депутатських фракцій політичних партій Тернопільської обласної ради 7 скликання та визначили середній вік депутатського корпусу Тернопільської обласної ради 6-го та 7-го скликань. Такий аналіз був зроблений на основі даних офіційного сайту Центральної виборчої комісії.

🔹Нагадаємо, що депутатська фракція партії «Європейська солідарність» в Тернопільській обласній раді становить 17 депутатів, депутатська фракція партії «Свобода» – 13 депутатів, фракція партії «За майбутнє» в Тернопільській облраді складається із 12 депутатів, по 8 депутатів – у фракціях партій «Слуга народу» та «Батьківщина» та 6 депутатів – у депутатській фракції партії «Довіра» в Тернопільській обласній раді. Загальний склад Тернопільської обласної ради складає 64 депутати.
❗Отже, середній вік депутатської фракції партії «Свобода» в Тернопільській обласній раді становить 38 років, фракції партії «Слуга народу» – 42 роки , фракції партії «За майбутнє» – 45 років, депутатської фракції партії «Європейська солідарність» становить 48 років, фракції партії «Довіра» – 49 років, а середній вік депутатської фракції партії «Батьківщина» в Тернопільській обласній раді становить 50 років.
📢Як зазначив директор Центру суспільних досліджень «ПОЛІС» Ігор Процик: “Середній вік депутатського корпусу Тернопільської обласної ради становить 45 років. У порівнянні – середній вік депутатського корпусу Тернопільської обласної ради, попереднього, 6 скликання становив також 45 років.”
❗Нагадаємо, що наймолодшим депутатом Тернопільської обласної ради є Василь Чашка, обраний від місцевої організації партії «Свобода» , якому 25 років, а найстаршим депутатом обласної ради є Любомир Білик , обраний від партії «Європейська солідарність», якому 67 років.
🔸Також варто зазначити, що згідно проведеного аналізу Центру суспільних досліджень «ПОЛІС», щодо вікового розподілу, то серед 64 депутатів Тернопільської обласної ради, «молодих» депутатів, тобто у віці 18-35 років – 7 депутатів (а це 11% від усього депутатського складу), у віці 36-50 років – 40 депутатів (а це 63 %), у віці 51 рік і старші – 17 депутатів, то становить 26% від усього депутатського корпусу Тернопільської обласної ради.
❗Відносно «молодою» депутатською фракцією є фракція партії «Свобода», де серед всіх 13 обраних депутатів – у віці від 18 до 35 років є 5 депутатів, що становить 38 % від інших вікових груп депутатів у цій фракції по відношенню до інших партій.
❗«Найстаршою» депутатською фракцією є фракція партії «Батьківщина», де серед усіх обраних 8 депутатів від цієї партії – 5 депутатів у віці 51 рік і старші, що становить приблизно 63% від депутатів, які віднесені до інших вікових груп серед інших обраних депутатів від партій. Однак варто також зазначити, що серед 17 обраних депутатів від місцевого осередку партії «Європейська солідарність» також є 5 депутатів у віці 51 рік і старші, однак у відсотковому відношенні це становить 29% від депутатів інших вікових груп у цій депутатській фракції.

🔹А депутатською фракцією, де найбільше депутатів у віці 36-50 років є фракція партії «Слуга народу», де серед 8 обраних депутатів – у відповідному віковому діапазоні перебувають 7 депутатів, що становить 88 %.

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