У Тернополі відкрили меморіальну стелу «Воїнам, загиблим за волю України»

У День Захисників та Захисниць України у Тернополі відбулося відкриття та освячення оновленої меморіальної стели «Воїнам, загиблим за волю України», повідомляють на сайті обласної ради.

О 9:00 під час загальнонаціональної хвилини мовчання представники влади та громадськості вшанували пам’ять полеглих Героїв.



Священники освятили оновлену меморіальну стелу та відправили поминальний молебень за упокій душ всіх захисників і захисниць України, які віддали своє життя за незалежність нашої держави.

Присутні поклали квіти та запалили лампадки, аби пам’ять про українських воїнів жила у наших серцях.



«У цей день ми маємо ще одну нагоду згадати та схилити в пошані і скорботі голову перед кожним Героєм, який віддав життя за Україну. Їх подвиг – назавжди у пам’яті народу та в серцях тих, кому вони були рідні і близькі. Честь і шана загиблим Героям! Вічна і світла пам’ять», – сказав перший заступник голови Тернопільської обласної ради Володимир Болєщук.