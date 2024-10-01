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Через аварію частина Тернополя два тижні буде без гарячої води

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У частини тернополян до 15 жовтня не буде гарячого водопостачання

На трубопроводі теплопостачання на вулиці Коновальця стався прорив.

Працівники “Тернопільміськтеплокомуненерго”  проводять аварійно-відновлювальні роботи. 

Мешканці будинків, які обслуговує котельня на вулиці Лемківській, залишились без гарячого водопостачання. 

Як повідомили у комунальному підприємстві, ремонтні роботи триватимуть до 15 жовтня. 

До цього часу гарячої води не буде за адресами: вул. Самчука, 31, Коновальця, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, Вербицького, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, Чубинського, 1, 2, 2а, 4 та Репіна, 16.

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