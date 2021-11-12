14:00 | 12.11.2021
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У Тернополі відкрили швейну майстерню для молоді з інвалідністю

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Швейну майстерню для молоді з інвалідністю відкрили в обласному центрі комплексної реабілітації. Про це розповіла директорка закладу Наталія Турецька, пише Суспільне

За її словами, вихованці вчаться вимірювати, викроювати, моделювати та шити вироби на швейних машинках.

У Тернополі відкрили швейну майстерню для молоді з інвалідністю

Із вихованцями центру займається соціальна педагогиня Наталя Лошнів.

“Завжди приємно щось для себе виготовити. Це також збільшує їхню самовпевненість. Так само розвиває дрібну та загальну моторику”, – каже Наталя Лошнів.

У Тернополі відкрили швейну майстерню для молоді з інвалідністю

Василина Ярмаш в реабілітаційному центрі займається три роки. Дівчина розповіла, чому зацікавилася швейною справою.

“Мені цікаво, подобається шити для себе, рідних, друзів”.

У Тернополі відкрили швейну майстерню для молоді з інвалідністю

Директорка обласного реабілітаційного центру Наталія Турецька каже, наразі у майстерні займаються 12 дітей, по завершенні навчання вони зможуть працювати помічниками майстрів швейної справи:

“Це можливість відчувати себе в цьому суспільстві корисним, самозарадним. І це також елемент, який дає можливість заробити собі копійку”.

Гроші на придбання швейного обладнання виділили з обласного бюджету. Це майже 8 тисяч гривень. Його придбали 6 років тому. Розповіла директорка реабілітаційного центру Наталія Турецька.

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