У Тернополі відкрили швейну майстерню для молоді з інвалідністю

Швейну майстерню для молоді з інвалідністю відкрили в обласному центрі комплексної реабілітації. Про це розповіла директорка закладу Наталія Турецька, пише Суспільне.

За її словами, вихованці вчаться вимірювати, викроювати, моделювати та шити вироби на швейних машинках.

Із вихованцями центру займається соціальна педагогиня Наталя Лошнів.

“Завжди приємно щось для себе виготовити. Це також збільшує їхню самовпевненість. Так само розвиває дрібну та загальну моторику”, – каже Наталя Лошнів.

Василина Ярмаш в реабілітаційному центрі займається три роки. Дівчина розповіла, чому зацікавилася швейною справою.

“Мені цікаво, подобається шити для себе, рідних, друзів”.

Директорка обласного реабілітаційного центру Наталія Турецька каже, наразі у майстерні займаються 12 дітей, по завершенні навчання вони зможуть працювати помічниками майстрів швейної справи:

“Це можливість відчувати себе в цьому суспільстві корисним, самозарадним. І це також елемент, який дає можливість заробити собі копійку”.

Гроші на придбання швейного обладнання виділили з обласного бюджету. Це майже 8 тисяч гривень. Його придбали 6 років тому. Розповіла директорка реабілітаційного центру Наталія Турецька.