На Тернопільщині створили музей громадського діяча 19 століття Федоровича

У селі Вікно Гримайлівської територіальної громади 14 листопада відбудеться урочисте відкриття музею Володислава Федоровича. Про це розповіли в четвер 11 листопада в Тернопільському прес-клубі під час пресконференції з нагоди символічного відкриття нової туристичної локації на карті Тернопілля ” Музею Федоровича у Вікні”.

Музей налічуватиме п’ять залів, кожний з яких представлений експонатами на певну тему та експозицію в холі. Заклад наразі немає працівників, лише команду ентузіастів, яка займалася його облаштуванням. А екскурсію тут можна буде відповідати за допомогою аудіогіда та планшета, якими зможуть скористатися всі відвідувачі.

Історія музею Федоровича розпочалася 14 років тому завдяки місцевій жительці Ганні Чемері. Жінка створила музей “Незабутні іменна”, на основі якого завдяки участі у грантовій програмі Українського культурного фонду і вдалося втілити проєкт сучасного музею Федоровича. Координатором його став краєзнавець Сергій Ткачов.

Владислав Федорович – це відомий громадсько-політичний діяч 19 століття, публіцист та меценат.

Під час презентації музею Федоровича учасники пресконференції символічно нанесли наліпку музею на туристичну карту громади.

Дашкевич Марина