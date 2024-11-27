Хвилина мовчання на честь Олега САГАЙДАКА

“Хлопці, стріляємо до останнього!” – такими були останні слова 41-річного Олега САГАЙДАКА, який загинув 24 лютого 2023 року під Масютівкою на Харківщині.



Уродженець села Сороцьке на Тернопільщині, Олег керувався гаслом: “Я повинен дати гідний приклад своєму синові”. Коли його запитували про службу, він відповідав просто: “А хто, як не я?”



У той день бої були особливо запеклими. Після загибелі командира Сергія Короля Олег з надлюдською стійкістю продовжував боронити позиції. “Він додавав нам усім бойового духу,” – згадують побратими.



За відвагу і героїзм Олег САГАЙДАК посмертно удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”.



Олег залишив дружину Наталію, сина Ігоря та доньку Юлію. Його поховали 27 лютого 2023 року в рідному селі Сороцьке.

За інф. Тернопільської міської ради