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На Тернопільщині ледь не замерз переселенець із м. Запоріжжя

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15 грудня в приймальне відділення КНП «Борщівська міська лікарня» поступив пацієнт із діагнозом «Загальне переохолодження організму». Чоловіка знайшли на вулиці, недалеко від місця проживання, жителі сел. Мельниця-Подільська Чортківського району.

Як з’ясувалось, потерпілий є внутрішньо-переміщеною особою з м. Запоріжжя і тимчасово проживає в сел. Мельниця-Подільська.

Лікарі констатували, що в чоловіка загальне переохолодження організму та обмороження обох гомілок і стоп І-IІ ст.

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