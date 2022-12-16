На Тернопільщині ледь не замерз переселенець із м. Запоріжжя

15 грудня в приймальне відділення КНП «Борщівська міська лікарня» поступив пацієнт із діагнозом «Загальне переохолодження організму». Чоловіка знайшли на вулиці, недалеко від місця проживання, жителі сел. Мельниця-Подільська Чортківського району.

Як з’ясувалось, потерпілий є внутрішньо-переміщеною особою з м. Запоріжжя і тимчасово проживає в сел. Мельниця-Подільська.

Лікарі констатували, що в чоловіка загальне переохолодження організму та обмороження обох гомілок і стоп І-IІ ст.