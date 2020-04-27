На Тернопільщині, як пожертву на боротьбу з коронавірусом, священники віддають новий храм

У Томину неділю, 26 квітня, у малій базиліці Зарваницької Матері Божої відбулася урочиста Архиєрейська Божественна Літургія, яку очолив архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій (Семенюк) у співслужіні адміністратора малої базиліки о. м. Дмитра Квича та сотрудника МДЦ «Зарваниця» о. Миколи Медюха. Про це повідомляє прес-служба Марійського духовного центру.

Звертаючись до усіх мирян, які за допомогою онлайн-трансляції були присутні на молитві, митрополит наголосив, що в цей час тривоги, непевності й страху ми повинні шукати порятунку у Господі, адже сьогодні до нас приходить Спаситель і приносить послання миру.

Після Богослужіння духовенство процесійно відправилось до місця будівництва нового Вифлиємського храму Пресвятої Родини, де відбувся чин освячення наріжного каменю та молитва за його щасливе спорудження.

«Будівництво цього храму ми жертвуємо Господеві з наміром, щоб Він відвернув епідемію коронавірусу, від якої потерпає увесь світ», – зазначив архиєпископ Василій а закликав молитися за Боже змилування над усім людством.