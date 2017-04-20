У Тернополі вночі зрізали 21 дерево, щоб згодом встановити кіоски?

У м.Тернополі набирає обертів схема знищення газонів, зелених насаджень, дерев під встановлення торгових павільйонів. Йдеться на сайті Громадський інформаційний портал. Все дуже просто, як виявляється. Спочатку особа із підприємницькими здібностями звертається до «ділових «людей” у Тернопільській міській раді, узгоджується бажане місце під встановлення кіоска у будь якому зручному місці для торгівлі.

Як це працює тернополяни можуть переконатися на прикладі зрізки дерев по вул. 15 Квітня навпроти ринку «Оріон». Де два тижні тому “невідомі”особи вночі, підготовлюючи собі плацдарм для прибуткової торгівлі, зрізали 21 дерево. Події будуть розгортатися у кращих традиціях файного міста, ніхто відповідальності за таке дійство та свавілля не понесе і звісно ніхто тернополянам не поверне зрізані дерева. Згодом, коли усе владнається зі знищенням зелених насаджень, у міській раді буде засідати комісія по встановленню тимчасових споруд у м.Тернополі . Особі, що зрізала дерева припаде щасливий білет по встановленню кіосків по вул. 15 Квітня ринок»Оріон».

PS: Збитки нанесені вандалами – це зрізана горобина на суму 11 тис.150 грн, туї на суму 14 тис 626грн.

До слово, депутатом на цьому окрузі є “свободівець” Михайло Сиротюк, який раніше захищав свій округ від подібних зазіхань...