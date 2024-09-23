У Тернополі Матері Героїв організовують благодійний захід

Благодійний захід на підтримку Збройних Сил України за ініціативи Матерів Полеглих Героїв відбудеться у неділю, 29 вересня, в Тернополі. Пройде дійство на майданчику біля пам’ятника Івану Франку. На цій локації з 12 години 30 хвилин розгорнуть благодійний ярмарок, де можна буде придбати більше тридцяти видів домашньої випічки, млинці, круасани з різними начинками. Також буде представлено прикраси, вироби з глини, які розмальовуватимуть діти під час майстер-класів, дитячі книги, іграшки, декоративні свічки, сувеніри, каву. Виручені кошти спрямують на потреби 3-тьої штурмової бригади.