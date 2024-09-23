У Тернополі Матері Героїв організовують благодійний захід
Благодійний захід на підтримку Збройних Сил України за ініціативи Матерів Полеглих Героїв відбудеться у неділю, 29 вересня, в Тернополі. Пройде дійство на майданчику біля пам’ятника Івану Франку. На цій локації з 12 години 30 хвилин розгорнуть благодійний ярмарок, де можна буде придбати більше тридцяти видів домашньої випічки, млинці, круасани з різними начинками. Також буде представлено прикраси, вироби з глини, які розмальовуватимуть діти під час майстер-класів, дитячі книги, іграшки, декоративні свічки, сувеніри, каву. Виручені кошти спрямують на потреби 3-тьої штурмової бригади.
У культурно-мистецькій частині дійства із творами патріотичної тематики виступлять тернопільські виконавці Зоряна Вовк, Надія Гураль, Іванна Чагарин, Ігор Яснюк.
Ініціатором заходу виступила Мати Героя Софія Іванівна. Сприяння у підготовці та організації акції надала Тернопільська міська рада.
Відбудеться дійство в рамках вшанування Дня Покрови Пресвятої Богородиці – Матері Небесної – Покровительки України, який цьогоріч відзначатиметься 1 жовтня.
Запрошуємо усіх небайдужих тернополян долучитися до ярмарку і допомоги нашим Воїнам.