У Тернополі водій “Мерседеса” збив шестирічного хлопчика

25 травня вранці бригада “швидкої” виїжджала на вулицю Карпенка в Тернополі, на місце ДТП.

Як повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги, 6-річного хлопчика, що переходив дорогу, збило авто “Мерседес”.

Із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, множинними забійними саднами та ранами лобної ділянки голови, пошкодженням кісток носа юного пацієнта, після оперативно наданої медичної допомоги, шпиталізовано в обласну дитячу лікарню.