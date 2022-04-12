У боях на Чернігівщині загинув військовий Михайло Процишин з Тернопільщини

У запеклих боях з російським окупантом на Чернігівщині загинув наш земляк, мешканець смт Гусятин, військовослужбовець Процишин Михайло, 1964 року народження. Про це повідомляють у селищній громаді.

З перших днів повномасштабної війни Михайло став до лав Збройних Сил України та пішов захищати її суверенітет.

Михайло Процишин став Героєм, який віддав своє життя за волю і незалежність України.

Співчуваємо рідним і близьким. Вічна пам’ять і вічна слава Герою!