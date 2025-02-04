У Тернополі водійка на HONDA врізалася у КаМАЗ

Про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими надійшло повідомлення на спецлінію Тернопільського райуправління поліції 3 лютого.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що в обласному центрі близько 10:30 на вулиці Степана Будного не розминулися легкове авто та вантажівка.

За попередньою інформацією, водійка автомобіля HONDA CR-V, рухаючись в напрямку вулиці Лучаковського, не дотрималася безпечної дистанції та зіткнулася із КаМАЗом, який був попереду.

У результаті удару тілесні ушкодження отримала кермувальниця іномарки. Жінці надали меддопомогу, але без госпіталізації. У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває перевірка.