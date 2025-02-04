В Гримайлові вшанували Івана Пулюя

3 лютого на Чортківщині в селищі Гримайлів, в меморіальному музеї імені Івана Пулюя відбулись заходи з нагоди 180 річниці від дня народження Івана Пулюя. Сам вчений був уродженцем цього містечка, це людина, яка показала, як можна поєднувати науку і патріотизм, бути громадянином світу і залишатися вірним своїй землі.

Його життя – це нагадування, що справжня велич не в гучних словах чи титулах, а в тих змінах, які ми залишаємо після себе. Вчений був переконаний, що рідну науку і культуру необхідно творити рідною мовою.



У відзначенні памʼятної дати взяли участь голова районної ради Марія Чупрій, голова громади Микола Сідляр, голова ГО Тернопільська кінокомісія Володимир Ханас викладач Гусятинського фКТНТУ Бойчук Василь, освітяни, краєзнавці, громадські діячі Тернопільщини.

Учні ліцею, вітаючи гостей, виконали пісню про Івана Пулюя та декламували вірші,присвячені цьому вченому.

Центральною подією в музеї стало спецпогашення власної марки і клубних конвертів до 180- річниці від дня народження вченого Ініційоване краєзнавцем Сергієм Ткачовим

У своєму виступі голова районної ради відмітила, про те що політичним переконанням Івана Пулюя, його прагненням і головною метою була вільна від російського гніту Україна, у якій український народ зміг би в усіх напрямах розвивати своє громадське та національно-культурне життя.

Сьогодні, як ніколи ми розуміємо актуальність пророчих слів великого вченого «Ніхто ж розумний не буде сумніватись, що доля нашого народу лежить не у Відні і не в Петербурзі,

але в його таки руках, коли б тілько був розум» Іван Пулюй.