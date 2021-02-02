У Тернополі впіймали злодія, який вкрав на вокзалі рюкзак з комп’ютером і грішми

Оперативники розшукали зловмисника, який обікрав тернополянина на залізничному вокзалі

Потерпілий, 22-річний житель Тернополя, залишив свій рюкзак на декілька хвилин без нагляду. Коли ж спохопився, майна вже не було. Любителя чужих речей розшукали оперативники Тернопільського районного управління поліції.

Як розповів правоохоронцям заявник, він перебував в приміщенні залізничного вокзалу. Наплічник залишив на лавці і не помітив, як його вкрали. В рюкзаку був ноутбук і 1300 гривень.

Встановити особу зловмисника розшуківцям допомогли камери відеоспостереження. Причетним до протиправного виявився 16-річний житель Тернополя. Хлопець вже не вперше потрапляє в поле зору правоохоронців – раніше вчиняв крадіжки.

Чужий ноутбук зловмисник встиг продати, а гроші витратив на власні потреби.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 ККУ – крадіжка. Триває досудове розслідування.