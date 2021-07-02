11:01 | 2.07.2021
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Тернопільщина 

Всіх українців віком понад 55 років зобов’яжуть проходити медогляд

tata 0 Views Прокоментуй!

Обов’язкові медичні огляди впровадять для всіх українців віком понад 55 років. Про це днями повідомив президент України, представляючи загальнонаціональну програму «Здорова Україна» на форумі «Україна 30» .

Впровадити планують обов’язкові медичні обстеження кожних два роки, а для деяких категорій громадян – щорічно.

Глава держави зазначив, що 85% смертей пов’язані з захворюваннями кровообігу та онкозахворюваннями, тому профілактика хвороб повинна продовжити українцям життя.

– Середня тривалість життя в Україні становить 72 роки. За цим показником ми займаємо 115-е місце у світі.  Найстрашніше тут не рейтинги, а те, що чисельність населення України зменшується з кожним роком. Щоби зрозуміти цю загрозу, досить порахувати, скільки нас буде через 10-20 або 50 років, якщо ми не змінимо цю ситуацію кардинально, – сказав Володимир Зеленський.

Виправити цей стан сподіваються за рахунок програми «Здорова Україна».

– Для осіб віком понад 55 років будуть впроваджені так звані медичні чекапи, повні медичні обстеження кожні два роки. А для деяких категорій – щорічно. Рання діагностика захворювань дозволяє державі рятувати життя своїх громадян, витрачаючи набагато менше коштів, – додав глава держави.


Джерело: Тижневик “Номер один”

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