Всіх українців віком понад 55 років зобов’яжуть проходити медогляд
Обов’язкові медичні огляди впровадять для всіх українців віком понад 55 років. Про це днями повідомив президент України, представляючи загальнонаціональну програму «Здорова Україна» на форумі «Україна 30» .
Впровадити планують обов’язкові медичні обстеження кожних два роки, а для деяких категорій громадян – щорічно.
Глава держави зазначив, що 85% смертей пов’язані з захворюваннями кровообігу та онкозахворюваннями, тому профілактика хвороб повинна продовжити українцям життя.
– Середня тривалість життя в Україні становить 72 роки. За цим показником ми займаємо 115-е місце у світі. Найстрашніше тут не рейтинги, а те, що чисельність населення України зменшується з кожним роком. Щоби зрозуміти цю загрозу, досить порахувати, скільки нас буде через 10-20 або 50 років, якщо ми не змінимо цю ситуацію кардинально, – сказав Володимир Зеленський.
Виправити цей стан сподіваються за рахунок програми «Здорова Україна».
– Для осіб віком понад 55 років будуть впроваджені так звані медичні чекапи, повні медичні обстеження кожні два роки. А для деяких категорій – щорічно. Рання діагностика захворювань дозволяє державі рятувати життя своїх громадян, витрачаючи набагато менше коштів, – додав глава держави.
Джерело: Тижневик “Номер один”