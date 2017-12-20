У Тернополі встановлять дорожні знаки для паркування осіб з обмеженими фізичними можливостями

У Західній Європі, зокрема Німеччині на вулицях ми бачимо велику кількість людей з обмеженими фізичними можливостями. Складається враження, що тут їх значно більше, ніж, скажімо, в Україні. Хоча це не так. У нас такі люди, як правило, закриваються у своїх домівках, квартирах. У Німеччині для них комфортним середовищем є вулиця, заклади відпочинку, торгівлі, харчування.

Чому на цьому питанні акцентуємо увагу? У Тернополі існує велика проблема – порушуються правила паркування транспортних засобів у місцях, призначених для осіб з обмеженими фізичними можливостями. До того ж ці місця, яких і так мало, займають інші водії. Стоянки позначені лише малюнком на асфальті, який не видно при поганих погодних умовах, а також коли цю територію закривають водії-порушники. За повідомленням патрульної поліції міста, за 11 місяців нинішнього року оштрафовано 16 водіїв за порушення правил паркування у місцях, які передбачені для осіб з фізичними вадами. Звичайно, порушників значно більше, адже далеко не всіх їх притягують до адміністративної відповідальності.

За запитом депутата Тернопільської міської ради від «Об’єднання «Самопоміч» Віктора Генсерука найближчим часом у Тернополі буде встановлено наземні знаки та таблички, які позначають місця стоянки транспортних засобів, якими керують водії з обмеженими фізичними можливостями або водії, що перевозять таких осіб. При цьому для осіб з обмеженими фізичними можливостями буде обладнано не менш як одне місце стоянки біля кожного будинку.

Нагадаємо, що на сесії Тернопільської міської ради 15 грудня, з ініціативи депутата від «Самопомочі» Віктора Генсерука, депутати також звернулися до управління патрульної поліції м. Тернополя посилити контроль за дотриманням правил зупинки та стоянки автомобілів в місцях, призначених для осіб з обмеженими фізичними можливостями, систематично проводити рейди- перевірки.

Тетяна Фединяк