«Ми не хочемо громади», – у Заложцях на Тернопільщині страйкують медики (фото)

Працівники Залозецької районної лікарні на Тернопільщині оголосили попереджувальний страйк. Медикам третій місяць не виплачують зарплатні. Чому склалася така ситуація, з’ясовувала кореспондентка «Погляду».

– У нас були і депутати, і пан Барна приїжджав. І казали, як нам буде добре. Ми вас будем розширяти, ми вас будем спонсорувати, ми вам дамо обладнання, скорочення не буде. Інфекційний закрили, скорочення йде. Ну, нащо нам таке обіцяти? Нащо нам та громада? Ми не хочемо громади, – говорить працівниця Залозецької районної лікарні.

Днями медики районної лікарні, що у селищі Залізці Зборівського району, отримали зарплатню за вересень. Проблемна ситуація виникла тому, що після утворення ОТГ у січні 2017 р. медичний заклад з районного бюджету передали на баланс громади.

– Громада має населення 6,5 тисяч. Як до того, так і зараз, лікарня обслуговує десь 18 тисяч населення. Ми ж не відмовимо у медичній допомозі жителям 18-ти сіл, які не увійшли до Залозецької територіальної громади. Гроші розрахували на 6,5 тисяч, а насправді ми обслуговуємо утричі більше, а гроші більше не йдуть, – пояснює головний лікар Залозецької районної лікарні Богдан Гордійчук.

Звертаючись до районної влади, люди відповіді не отримали, тому 20 грудня працівники лікарні прийшли шукати правди в обласну держадміністрацію.

– Громада прийняла рішення про утримання лікувального закладу, громада прийняла рішення нести відповідальність. Які тоді вимоги до нас, до управління? Якби стояло питання обласного чи районного бюджету, його би приймав голова районної ради чи адміністрації, чи облдержадміністрації, а так громада самодостатня, – коментує начальник управління охорони здоров’я ОДА Володимир Богайчук.

До пікетувальників підійшов і голова ТОДА Степан Барна. Такі наслідки децентралізації він прокоментував на прес-конференції:

– Проблеми в громадах є, це факт доконаний. Взяв на баланс районну лікарню – ти відповідаєш за її утримання. І знову ж таки, 100 лікарів в сільській лікарні – це дуже серйозне питання. Або ми працюємо для надання медичних послуг, або створюємо умови, щоб працевлаштувати кума, брата, свата, сестру і так далі. Я – палкий прихильник медичної реформи, де гроші йдуть за пацієнтом. А гроші прийдуть в ту лікарню, де люди будуть лікуватися. Якщо цей принцип буде витриманий, – таких пікетів не буде, – зазначив очільник краю.

Тим часом, працівники Залозецької районної лікарні оголосили попереджувальний страйк. На роботу медики виходять, однак пацієнтів приймати відмовляються, доки їхні вимоги не почують.

Адріана Білецька