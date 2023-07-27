У Тернополі виділили 2,5 млн.грн. на ремонт садочків. Список садочків, яким пощастило

26 липня на черговому засіданні виконавчого комітету прийнято рішення про використання коштів бюджету розвитку на виконання ремонтних робіт та усунення аварійних ситуацій у закладах дошкільної освіти.

Рішенням спрямовано кошти бюджету розвитку у сумі 2 489 100 грн для здійснення реконструкції та капітального ремонту у закладах дошкільної освіти.

Відповідно передбачені роботи у таких закладах: ТЗДОЯС №№ 2; 9; 12; 15; 22; 24; 25; 29; № 37; та ТЗДОЯСКТ №38.