12:29 | 27.07.2023
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Новини Тернополя 

У Тернополі виділили 2,5 млн.грн. на ремонт садочків. Список садочків, яким пощастило

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26 липня на черговому засіданні виконавчого комітету прийнято рішення про використання коштів бюджету розвитку на виконання ремонтних робіт та усунення аварійних ситуацій у закладах дошкільної освіти.

Рішенням спрямовано кошти бюджету розвитку у сумі 2 489 100 грн для здійснення реконструкції та капітального ремонту у закладах дошкільної освіти.

Відповідно передбачені роботи у таких закладах: ТЗДОЯС №№ 2; 9; 12; 15; 22; 24; 25; 29; № 37; та ТЗДОЯСКТ №38.

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