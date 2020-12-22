У Тернополі визначали кращих серед наймолодших борців греко-римського стилю
Дню Святого Миколая було присвячено чемпіонат міста Тернополя з греко-римської боротьби серед молодших школярів. Учасниками змагань стали юні спортсмени 2011-2013 років народження, – повідомляє Федерація греко-римської боротьби міста. Відбувались змагання з дотриманням усіх карантинних вимог.
Переможцями та призерами турніру стали:
Вагова категорія 22 кг:
1 місце – Мартинишин Георгій
2 місце – Панас Денис
3 місце – Барабаш Назар
Вагова категорія 24 кг:
1 місце – Стецишин Віталій
2 місце – Костів Тимофій
3 місце – Терентієв Святослав
Вагова категорія 26 кг:
1 місце – Зозуля Костянтин
2 місце – Мілов Павло
3 місце – Катеринчук Роман
Вагова категорія 28 кг:
1 місце – Топольницький Артем
2 місце – Жильченко Орест
3 місце – Коць Олег
Вагова категорія 30 кг:
1 місце – Мандибура Матвій
2 місце – Дерешівський Тимофій
3 місце – Дорош Олександр
Вагова категорія 32 кг:
1 місце – Дацків Тимур
2 місце – Дмитрук Олександр
3 місце – Колтунов Дмитро
Вагова категорія 35 кг:
1 місце – Мединський Олександр
2 місце – Дмитришин Олександр
3 місце – Кульчик Марк
Вагова категорія 38 кг:
1 місце – Суворов Матвій
2 місце – Дем’янчик Макар
Вагова категорія 41 кг:
1 місце – Куришко Антон
2 місце – Юник Дмитро
Вагова категорія 47 кг:
1 місце – Мацковський Матвій
2 місце – Залецький Юрій
3 місце – Данилюк Дмитро
Вагова категорія +47 кг:
1 місце – Кучма Святослав
2 місце – Хаблюк Денис
3 місце – Соколов Костянтин.
Усі спортсмени є вихованцями КЗ ДЮСШ з греко-римської боротьби міста Тернополя. Готували юних борців до змагань тренери Володимир Лучанко, Василь Мончак, Сергій Варіян, Василь Мельник, Анатолій Лосєв, Генадій Сикало та Андрій Телебан.