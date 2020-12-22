У Тернополі визначали кращих серед наймолодших борців греко-римського стилю

Дню Святого Миколая було присвячено чемпіонат міста Тернополя з греко-римської боротьби серед молодших школярів. Учасниками змагань стали юні спортсмени 2011-2013 років народження, – повідомляє Федерація греко-римської боротьби міста. Відбувались змагання з дотриманням усіх карантинних вимог.

Переможцями та призерами турніру стали:

Вагова категорія 22 кг:

1 місце – Мартинишин Георгій

2 місце – Панас Денис

3 місце – Барабаш Назар

Вагова категорія 24 кг:

1 місце – Стецишин Віталій

2 місце – Костів Тимофій

3 місце – Терентієв Святослав

Вагова категорія 26 кг:

1 місце – Зозуля Костянтин

2 місце – Мілов Павло

3 місце – Катеринчук Роман

Вагова категорія 28 кг:

1 місце – Топольницький Артем

2 місце – Жильченко Орест

3 місце – Коць Олег

Вагова категорія 30 кг:

1 місце – Мандибура Матвій

2 місце – Дерешівський Тимофій

3 місце – Дорош Олександр

Вагова категорія 32 кг:

1 місце – Дацків Тимур

2 місце – Дмитрук Олександр

3 місце – Колтунов Дмитро

Вагова категорія 35 кг:

1 місце – Мединський Олександр

2 місце – Дмитришин Олександр

3 місце – Кульчик Марк

Вагова категорія 38 кг:

1 місце – Суворов Матвій

2 місце – Дем’янчик Макар

Вагова категорія 41 кг:

1 місце – Куришко Антон

2 місце – Юник Дмитро

Вагова категорія 47 кг:

1 місце – Мацковський Матвій

2 місце – Залецький Юрій

3 місце – Данилюк Дмитро

Вагова категорія +47 кг:

1 місце – Кучма Святослав

2 місце – Хаблюк Денис

3 місце – Соколов Костянтин.

Усі спортсмени є вихованцями КЗ ДЮСШ з греко-римської боротьби міста Тернополя. Готували юних борців до змагань тренери Володимир Лучанко, Василь Мончак, Сергій Варіян, Василь Мельник, Анатолій Лосєв, Генадій Сикало та Андрій Телебан.