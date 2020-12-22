Бокс и смешанные единоборства: как выступали украинские чемпионы в 2020 году

Эпидемия Covid-19 внесла серьезные коррективы в расписания спортивных соревнований в 2020 году. Многие турниры перенесли, а некоторые и вовсе отменили. В числе прочих пострадал и профессиональный бокс. С марта по июнь поклонники этого вида спорта были полностью лишены любимого зрелища. Тем не менее украинские боксеры успели провести в уходящем году несколько знаковых боев:

Артем Далакян – Хосбер Перес . В киевском поединке, состоявшемся 8 февраля, украинец сохранил чемпионское звание WBA в наилегчайшем весе. По итогам 12 раундов победу Далакяна над венесуэльцем зафиксировали единогласным решением судей.

. В киевском поединке, состоявшемся 8 февраля, украинец сохранил чемпионское звание WBA в наилегчайшем весе. По итогам 12 раундов победу Далакяна над венесуэльцем зафиксировали единогласным решением судей. Виктор Постол – Хосе Карлос Рамирес. В случае успеха наш боксер становился обладателем чемпионских поясов WBC и WBO. К сожалению, в этом 12-раундовом февральском бою по очкам уверенно выиграл американец.

В случае успеха наш боксер становился обладателем чемпионских поясов WBC и WBO. К сожалению, в этом 12-раундовом февральском бою по очкам уверенно выиграл американец. Сергей Деревянченко – Джермалл Чарло . В августе состоялся еще один поединок за титул WBC в среднем весе с участием украинца. По общему решению судей и здесь американский чемпион оказался сильнее.

. В августе состоялся еще один поединок за титул WBC в среднем весе с участием украинца. По общему решению судей и здесь американский чемпион оказался сильнее. Василий Ломаченко – Теофимо Лопес . Поединок, ставший главным разочарованием для украинских поклонников бокса. В октябрьском бою за звание абсолютного чемпиона в среднем весе Ломаченко потерял все свои пояса, причем без права на матч-реванш.

. Поединок, ставший главным разочарованием для украинских поклонников бокса. В октябрьском бою за звание абсолютного чемпиона в среднем весе Ломаченко потерял все свои пояса, причем без права на матч-реванш. Александр Усик – Дерек Чисора. Многие скептически оценивали перспективы Александра в новой весовой категории, но уверенная победа в 12 раундах открыла ему прямую дорогу к чемпионским боям. Шоу состоялось 31 октября на знаменитом футбольном стадионе «Уэмбли».

2020 год сложно назвать успешным для ряда ведущих украинских боксеров. Особенно болезненным стало поражение Василия Ломаченко на фоне поведения семейства Лопесов в преддверии поединка. Однако жизнь продолжается, и будем надеяться, что новый год окажется куда более насыщенным и интересным в спортивном плане, чем уходящий.

Новости ММА: успехи украинцев

Отечественные бойцы смешанных единоборств только на пути к чемпионским боям, но и здесь у нас есть успехи. В первую очередь украинцев интересуют новости ММА, связанные с Bellator, где успешно выступает Ярослав Амосов из Ирпеня. В феврале он победил по очкам Эда Рута, в августе – Марка Леммингера, в ноябре – Логана Сторли (все спортсмены представляют США).

В UFC уверенно движется вверх украинец с грузинскими корнями Роман Долидзе, выигравший оба своих поединка в этом году. В июле он нокаутировал россиянина Хадиса Ибрагимова, а в декабре одолел по очкам бразильца Джона Аллана. Украинки тоже фигурировали в главных новостях ММА 2020 года. Мартовская победа Марины Мороз в рамках турнира UFC стала рекордной по количеству ударов, нанесенных девушкой в поединке наилегчайшего веса.