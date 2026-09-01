У Тернополі визначили 61 місце для поштоматів і водоматів: їх розіграють через Prozorro

У Тернополі впорядковують розміщення поштоматів та водоматів. 1 вересня виконавчий комітет міської ради затвердив перелік місць для встановлення таких об’єктів у мікрорайоні «Дружба».

Загалом йдеться про 61 місце для розміщення поштоматів та водоматів. Відповідні схеми затвердили для того, щоб об’єкти встановлювалися законно та не створювали хаосу на міській території.

Наступним етапом стане проведення відкритого аукціону в системі Prozorro. Торги заплановані на 13–14 вересня.

Таким чином, підприємці, які раніше встановлювали поштомати або водомати без відповідних дозвільних документів, зможуть отримати офіційне право на їх розміщення. Для цього їм доведеться взяти участь у відкритому конкурентному відборі.

У міській раді зазначають, що робота над визначенням місць для таких об’єктів триває і в інших мікрорайонах Тернополя.

Очікується, що впорядкування дозволить створити рівні умови для підприємців, а також запобігти хаотичному встановленню поштоматів та водоматів на території міста.