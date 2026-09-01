З початку року податкова Тернопільщини видала платникам понад 11,5 тис. електронних підписів
Один із напрямків діяльності, які активно розвиває податкова служба, – цифровізація сервісів. Для повноцінного користування усіма такими сервісами потрібен сертифікат електронного цифрового підпису, і у податковій службі його можна отримати швидко й безкоштовно.
З початку цього року фахівці відділу реєстрації користувачів Головного управління ДПС у Тернопільській області уже видали 11 584 таких сертифікати.
Щоб отримати кваліфікований електронний підпис, достатньо підготувати необхідні документи та звернутися до одного з пунктів реєстрації. За наявності паспорта у застосунку «Дія» ідентифікацію можна пройти через смартфон.
Пункти реєстрації електронних підписів у Тернопільській області працюють за адресами:
м. Тернопіль, вул. Білецька, 1 (Центр обслуговування платників, каб. 122);
м. Чортків, вул. Шевченка, 23 (Чортківська ДПІ).