З початку року податкова Тернопільщини видала платникам понад 11,5 тис. електронних підписів 

Один із напрямків діяльності, які активно розвиває податкова служба, – цифровізація сервісів. Для повноцінного користування усіма такими сервісами потрібен сертифікат електронного цифрового підпису, і у податковій службі його можна отримати швидко й безкоштовно.

З початку цього року фахівці відділу реєстрації користувачів Головного управління ДПС у Тернопільській області уже видали 11 584 таких сертифікати.

Щоб отримати кваліфікований електронний підпис, достатньо підготувати необхідні документи та звернутися до одного з пунктів реєстрації. За наявності паспорта у застосунку «Дія» ідентифікацію можна пройти через смартфон.

Пункти реєстрації електронних підписів у Тернопільській області працюють за адресами:

м. Тернопіль, вул. Білецька, 1 (Центр обслуговування платників, каб. 122);

м. Чортків, вул. Шевченка, 23 (Чортківська ДПІ).