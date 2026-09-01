Терміново потрібна кров IV+ групи: тернополян закликають стати донорами

У Тернопільському обласному центрі служби крові повідомили про підвищену потребу в донорській крові IV (AB) Rh+ групи.

Жителів області, які мають четверту позитивну групу крові та не мають протипоказань до донорства, закликають долучитися до донації.

«Наразі маємо підвищену потребу саме у четвертій позитивній групі крові. Тому особливо звертаємося до донорів із IV (AB) Rh+: якщо маєте можливість, приходьте та здайте кров. Навіть одна донація має велике значення і може допомогти врятувати чиєсь життя», — зазначають у Тернопільському обласному центрі служби крові.

Також у центрі просять тернополян поширювати інформацію про потребу в соцмережах, адже серед друзів та знайомих може бути людина з необхідною групою крові.

Здати кров можна у Тернопільському обласному центрі служби крові за адресою: м. Тернопіль, вул. Клінічна, 8.